Ukraines forsvarsminister har sagt op efter Zelenskyjs udmelding

Reznikov har været forsvarsminister siden november 2021. Dermed har han haft stillingen under hele perioden med krig i Ukraine.

Han trækker sig, dagen efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, varslede en udskiftning på ministerposten.

Beslutningen betegnes som den største ændring i Ukraines forsvarsledelse siden den russiske invasion af landet i februar 2022.

Reznikov har som forsvarsminister været med til at sikre vestlig militær støtte for mange milliarder dollar. Hans ministerium er dog også blevet beskyldt for at være præget af korruption.