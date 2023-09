Piger må droppe muslimsk klædedragt på første skoledag i Frankrig

Det understregede præsident Emmanuel Macron forleden forud for det nye skoleår under et besøg på en skole i Vaucluse-regionen i det sydlige Frankrig, skriver det amerikanske medie CNN.

Men lærerne og skoleinspektørerne kommer ikke til at stå alene med håndhævelsen af forbuddet. De vil få hjælp af de franske myndigheder, forsikrede præsidenten.

Og på landets gymnasier og fagskoler vil der være særligt personale, som har fokus på dialogen med de muslimske studerende.

Netop blandt de ældre elever og studerende ventes forbuddet at kunne skabe større udfordringer end i grundskolen.