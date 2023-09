Zelenskyj vil udskifte sin forsvarsminister

Skiftet på forsvarsministerposten kan først ske efter parlamentets godkendelse. Men det er ventet, at et flertal her vil støtte Zelenskyjs ønske om at få den 41-årige Rustem Umerov ind på posten.

Umerov er i dag leder af Ukraines største privatiseringsfond.

Han har tidligere været valgt ind i parlamentet og har spillet en vigtig rolle som forhandler for sit land.

I krigens første uger var han en af de forhandlere, der mødtes med russiske udsendinge for at drøfte en mulig våbenhvile og fredsaftale.

Sidste år var han også med til at forhandle en aftale på plads, der åbner for eksport af ukrainsk korn.