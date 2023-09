Rumænien fordømmer russiske angreb tæt på landets grænse

Rusland har i uger angrebet mål i den ukrainske havneby Odesa, efter at landet trak sig ud af en international kornaftale om sikker passage for skibe med korn fra ukrainske havne.

Donau blev den vigtigste eksportrute for ukrainsk korn, efter at Rusland i sommer trak sig fra kornaftalen om sikker udskibning via Sortehavet.

Ifølge Ukraines luftvåben er 25 droner fremstillet af Iran blevet affyret mod Odesa. 22 af dem blev ødelagt af ukrainsk antiluftskyts. Men flere droner ramte Donau-området, hvor mindst to personer blev såret.