Dårlig beton i skolebygninger forværrer britisk krise

Den britiske regering vil meget hurtigt gribe ind for at sikre over 100 skolebygninger forskellige steder i landet.

Det siger den britiske finansminister, Jeremy Hunt, søndag.

Bygningerne anses for at være farlige at opholde sig i på grund af gammel beton, som er begyndt at smuldre.

Det er mindst 104 skolebygninger og institutioner, som indeholder RAAC-beton, der har fået ordre til ikke at genåbne efter skolesommerferien på grund af byggeskandaler.