Finske kvinder får ret til fri abort frem til uge 12

Ifølge Yle bemærkede det finske social- og sundhedsministerium ved vedtagelsen af lovændringen, at disse ændringer var nødvendige for at sikre gravide kvinders ret til selvbestemmelse.

Det begyndte med et borgerinitiativ i 2020 ved navn ”Oma Tahto”, hvilket betyder ”egen vilje”.

Indtil nu har Finland haft den strammeste abortlovgivning i de nordiske lande, skriver Yle.

For at få godkendelse til at afbryde graviditeten skulle kvinderne forklare, hvorfor de ønskede en abort. Det skulle begrundes med eksempelvis sociale eller økonomiske forhold.