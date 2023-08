- For få måneder siden, da vi startede op og planlagde den her F-16-koalition, var det fire lande. Så har det bevæget sig ret meget inden for de sidste tre måneder.

- Vi kan være glade for det her, og det er et vigtigt signal i forhold til Ukraine, siger han.

Troels Lund Poulsen mener, at landenes deltagelse sender et ”vigtigt politisk signal”. Hvad de derudover kan bidrage med, skal diskuteres senere.

- Fra dansk side leder vi på embedsniveau en gruppe, der består af de her lande, hvor der kontinuerligt holdes møde på ugentlig basis. Der kommer vi til at udvikle, hvad det er for ting, de også vil være en del af, siger han.