- For få måneder siden, da vi startede op og planlagde den her F-16-koalition, var der fire lande. Så har det bevæget sig ret meget inden for de sidste tre måneder.

- Vi kan være glade for det her, og det er et vigtigt signal i forhold til Ukraine, siger han.

Troels Lund Poulsen mener, at landenes deltagelse sender et ”vigtigt politisk signal”. Hvad de derudover kan bidrage med, skal diskuteres senere.

Han fortæller lige nu ikke, om ukrainske piloter skal trænes på græsk eller tjekkisk grund, om landene skal bidrage med eksempelvis træningsudstyr, instruktører eller andet - eller om der er tale om et rent politisk signal.