Loch Ness-uhyret holdt lav profil under eftersøgningen

Det kan den netop overståede eftersøgning imidlertid ikke bekræfte, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Lederen af eftersøgningen, Alan McKenna, siger, at han har modtaget flere videoer og tips fra personer, der har fulgt med i livestreaming fra flere kameraer ved søen.

Der har også været droner i luften over Loch Ness.

Men McKenna siger, at det vil tage lang tid at løbe det hele igennem for at lede efter det afgørende bevis på kæmpeslangens eksistens.

Eftersøgningen blev organiseret af Loch Ness Centret, der er lavet for besøgende ved søen, og entusiaster fra gruppen af frivillige i Loch Ness Exploration.