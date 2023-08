EU's klimakommissær vil trække sig for at føre valgkamp i Holland

EU’s klimakommissær, Frans Timmermans, vil trække sig fra posten for at stå i spidsen for en venstrealliance ved Hollands parlamentsvalg.

Det siger en EU-embedsmand tirsdag.

Holland skal til parlamentsvalg 22. november, og her skal Timmermans stå i spidsen for partierne GroenLinks og det socialdemokratiske Partij van de Arbeid. Det bekræfter partierne selv.