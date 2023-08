USA giver grønt lys til milliardsalg af helikoptere til Polen

Det er langt over Nato’s målsætning om, at medlemslandene skal bruge mindst to procent af BNP på deres militær.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har Polen sammen med USA været et af de lande, der er gået forrest i arbejdet for at støtte Ukraine.

Samtidig er en stor del af de våben, som blandt andet USA har doneret til ukrainerne, blevet transporteret via Polen til Ukraine.

Krigen i Ukraine har styrket forholdet mellem USA og Polen, som ellers tidligere har været udfordret af gnidninger mellem Polens konservative regering og USA’s præsident, Joe Biden.

Manglende rettigheder for homoseksuelle og andre LGBTQ-personer i Polen er et af de emner, som har skabt panderynker hos den amerikanske regering.