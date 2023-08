Mand med boksehandsker angriber svensk-irakisk koranafbrænder

Svensk politi ønsker ikke at udtale sig om enkeltpersoner.

Politiet bekræfter dog til det svenske medie, at der har været en form for slagsmål mellem to personer, at den ene af dem har fået en ”form for slag”, og at der er påbegyndt en forundersøgelse om overfald.

Ingen er blevet anholdt.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark - og også i Sverige - og det har vakt stor vrede i muslimske lande.