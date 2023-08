Reznikov siger i et interview, at seks måneders træning anses for at være minimum for piloter, mens det endnu ikke står klart, hvor længe det vil tage at træne ingeniører og mekanikere.

Ukraine har efterspurgt de sofistikerede amerikanskfremstillede kampfly, så de kan udfordre Ruslands overlegenhed i luftrummet.

- Derfor, for at opbygge rimelige forventninger, hav minimum seks måneder i tankerne, men bliv ikke skuffet, hvis det tager længere, siger han på Kanal 24.

En amerikansk embedsmand sagde torsdag, at den amerikanske regering vil lade Danmark og Holland sende F-16-fly til Ukraine, så snart ukrainske piloter er blevet trænet.