Russisk missil dræbte fem og sårede 37 i byen Tjernihiv

Ukraines indenrigsministerium siger, at Rusland ved et missilangreb på en central plads i byen Tjernihiv lørdag ramte et teater og et universitet, hvorved mindst fem blev dræbt og 37 blev såret.

Præsident Volodymyr Zelenskyj skriver på det sociale medie Telegram, at ”et russisk missil ramte selve centrum i byen Tjernihiv, i vores Tjernihiv.”