Tysk forbundskansler afviser tilbagevenden til a-kraft

I en reaktion på forslag fra oppositionen om en ny linje i forhold til atomkraft fastslår den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kategorisk, at Tyskland ikke vil bygge nye atomkraftværker. Det skriver dpa.

- De, som vil have nye atomkraftværker, glemmer, at det tager 15 år at opføre et sådant kraftværk, og at de koster mellem 15 og 20 milliarder euro (mellem 112 og 149 milliarder kroner), siger Scholz, som fredag talte ved et valgmøde i München forud for et regionalvalg i Bayern i oktober.