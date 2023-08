Britisk sygeplejerske er dømt skyldig i drab på syv nyfødte

Hun gjorder babyerne syge med injektioner med luft i deres blodbaner, i deres maver eller ved at give dem alt for meget mælk, mens andre blev såret med vold eller forgiftet med insulin.

Juryen ved Manchester Crown Court i det nordlige England voterede i 22 dage. Anklageren sagde, at det i en periode var lykkedes for Letby at overbevise kollegerne om, at de mange dødsfald kun var en række uheld.

Blandt hendes ofre var to babyer fra et hold trillinger. Den ene af de tre babyer døde, da kvinden vendte hjem fra en ferie på Ibiza, mens den anden døde dagen efter.

Kvinden var også tiltalt for at ville dræbe den tredje, men juryen kom ikke til nogen afgørelse om dette anklagepunkt.