Den øgede trusselsvurdering kommer i kølvandet på koranafbrændinger i Danmark og Sverige, der har skabt vrede i flere lande med et stort antal muslimske indbyggere.

Fra svensk side har det tidligere lydt, at koranafbrændingerne har medvirket til, at Sverige er gået fra at være et ”legitimt” til et ”prioriteret” mål for terror, skriver Ritzau.

I Danmark vurderer PET terrortruslen som værende »alvorlig«, svarende til en terrortrusselsvurdering på 4 ud af 5, ligesom det nu gør sig gældende i Sverige. PET har ikke forhøjet dets vurdering som følge af koranafbrændingerne.

Politiets efterretningstjeneste (PET) vil ikke hæve trusselsniveauet i Danmark trods den seneste tids koranafbrændinger.

Det oplyser tjenesten i en kommentar til Ritzau torsdag, efter at de svenske myndigheder har hævet trusselsniveauet i Sverige.

- Terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet har i en længere årrække været på niveauet ”alvorlig”, som er niveau fire ud af fem. Det svarer til det niveau, som Sverige nu går op på, lyder det.