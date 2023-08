Den britiske konge af talkshows Michael Parkinson er død

- En utrolig vært og journalist, som vil blive savnet meget. Michael var kongen af talkshows, og han definerede formatet for alle værter og shows, der fulgte efter.

- Han interviewede det 20. århundredes største stjerner på en måde, som tryllebandt befolkningen. Michael var ikke kun genial til at stille spørgsmål. Han var også fantastisk til at lytte, siger Tim Davie til BBC.

Talkshowet på BBC, som han er mest kendt for, løb fra 1971 til 1982. Det blev vakt til live igen i 1998. Han skiftede fra BBC til den kommercielle rival ITV i 2004, hvor han fortsatte frem til 2007.

Parkinson blev udnævnt til ridder af dronning Elizabeth i Buckingham Palace i 2008.

- Jeg forventede aldrig at blive slået til ridder. Jeg troede, at der ville være større chance for, at jeg ville blive til en marsmand, hvis jeg skal være ærlig, sagde værten dengang.