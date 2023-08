Ukraine opgiver håb om at forsvare sig med F-16-kampfly i år

- Vi havde store forhåbninger for det her fly, som ville blive en del af vores luftforsvar og hjælpe os med at forsvare os mod Ruslands missiler og droneterrorisme, siger Ihnat.

Han bemærker en positiv udvikling. Han fortæller, at ukrainske piloter og teknikere kan få lov at træne i at bruge kampflyene ”i den nære fremtid”.

Han uddyber ikke tidshorisonten nærmere.

Nato-medlemmerne Holland og Danmark er spidsen for en koalition af 11 lande, som vil træne ukrainske piloter i at bruge de vestlige kampfly.

I juli sagde daværende fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at træning af det ukrainske luftvåben i anvendelsen af F-16-kampfly ville begynde Skrydstrup til august.