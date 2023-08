Men der er tale om langsomme fremrykninger, da området er tætbelagt med miner, skriver nyhedsbureauet, der desuden noterer sig, at det ukrainske militærs seneste bevægelser indikerer, at Ukraines generobring af Urozhaine peger på, at militæret forsøger at presse sig frem sydpå mod Azovhavet 90 km derfra, hvor man givetvis vil forsøge at dele den russiske forsvarslinje i to.

Ruslands forsvarsministerium har ikke bekræftet, at man har tabt landsbyen, men russiske militærbloggere har gennem længere tid forudsagt, at det var et spørgsmål om tid, før Ukraine ville overtage kontrollen over Urozhaine.

Men selv om det går fremad i Donetsk-regionen, så lader det til, at situationen spidser til andre steder på slagmarken for Ukraine. Onsdag meldte en højtstående general i det ukrainske militær, Oleksandr Syrskyi, ud, at situationen nær fronten i Kupjansk i den nordøstlige del af Kharkiv bliver mere og mere vanskelig. Hvis Ukraine taber byen Kupjansk, der før krigen husede 27.000 indbyggere, vil det være et stort tab for Ukraine, der på nuværende tidspunkt primær har vundet symbolsk terræn på slagmarken under den store bebudede offensiv, skriver Reuters.