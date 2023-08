British Museum mistænker ansat for at stjæle kulturskatte

En ansat på British Museum i London er blevet fyret og mistænkes for at have stjålet værdifulde genstande fra museet.

Det skriver det britiske medie BBC.

Politiet er ved at efterforske sagen, hvor flere af museets genstande er blevet meldt ”forsvundet, stjålet eller beskadiget”.

The British Museums direktør, Hartwig Fischer, siger, at museet vil gøre alt, hvad det kan, for at skaffe de forsvundne genstande tilbage.