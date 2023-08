Det kommer næppe som nogen overraskelse, at der hver dag foregår grusomheder på slagmarken i Ukraine.

Men grusomhederne udspiller sig også i Rusland, hvor op mod 10.000 ukrainske krigsfanger stadig menes at befinde sig i russisk varetægt. En ung mand, der er undsluppet et russisk fængsel, taler nu højt om, hvad han var udsat for, mens han var fængslet i Rusland.