Ukraine afviser idé om at opgive territorium for Nato-medlemskab

Han kalder forslaget for ”latterligt”. Rådgiveren mener, at en sådan løsning vil kunne få krigen til at trække ud i flere generationer, at det vil undergrave international lov og betyde, at det eksisterende russiske styre består.

- Det er indlysende, at hvis Putin ikke lider et knusende nederlag, vil det politiske styre i Rusland ikke forandres, og krigsforbrydere vil ikke blive straffet, skriver Mykhajlo Podoljak blandt andet i et opslag på det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter.

Nato-stabschefens udtalelse om Ukraine faldt under en paneldebat på det norske folkemøde i Arendal.

- Jeg tror, at en løsning kan være, at Ukraine opgiver territorium og får et Nato-medlemskab til gengæld, sagde Stian Jenssen ifølge VG.