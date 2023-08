Hans er en af de dyreste naturkatastrofer nogensinde i Norge

Blandt de værste naturkatastrofer, der tidligere har ramt Norge, er en orkan 1. januar 1992, orkanen Dagmar i 2011 og en stor oversvømmelse i 1995.

Omregnet til 2022-priser forårsagede orkanen i 1992 skader for 2,3 milliarder norske kroner, vurderer Finans Norge.

I Danmark vurderes en af de værste naturkatastrofer i nyere tid at være en orkan i december 1999. Et lille og meget intenst højtryk bevægede sig her over Danmark fra vest til øst og skabte store ødelæggelser.

Syv personer døde i uvejret, og 800 fik alvorlige skader.

Ifølge data fra brancheorganisationen Forsikring & Pension og DMI kostede orkanen i 1999 cirka 13,1 milliard kroner fordelt på 385.000 skader. Det fremgik af en opgørelse offentliggjort i 2015.