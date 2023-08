Tre anholdt for at udføre russisk spionage i Storbritannien

De to andre - en mand og en kvinde - beskrives af tidligere naboer som et par. De flyttede til Storbritannien for et årti siden og skal have arbejdet i sundhedsvæsenet ifølge BBC.

De tre mistænkte skal for retten i London til januar. De har ifølge BBC endnu ikke forholdt sig til anklagerne imod dem.

De blev anholdt som led i en større national sikkerhedsefterforskning.

Rundtom i Europa er der kommet større opmærksomhed på mulig russisk spionage, efter at russerne invaderede Ukraine.

For nylig blev en ansat i det tyske militær anholdt for at spionere for Rusland, mens også for eksempel Polen har anholdt en stribe af personer, som mistænkes for at være med i et russisk spionnetværk.