Stort russisk luftangreb mod Vestukraine har dræbt mindst tre

Der er foreløbig ikke meldinger om nogen dræbte i Lviv, men mere end 100 boliger er beskadiget. 500 vinduer er blevet ødelagt, og en børnehaves legeplads er blevet ødelagt.

- Mange missiler blev skudt ned, men nogle ramte også Lviv, siger Andrij Sadovyj, byens borgmester, på Telegram.

Han tilføjer, at folk fra mindst en lejlighedsbygning er blevet evakueret.

Borgmesteren har også lagt en video op, hvor han står foran et krater uden for et lejlighedsbygning, hvor alle vinduerne er sprængt i stykker.