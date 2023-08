Letlands premierminister og regering træder tilbage

Den lettiske premierminister, Arturs Krisjanis Karins fra centrum-højre partiet Ny Enhed, og hans regering går af senere i denne uge.

Det siger han på et pressemøde mandag.

- Denne torsdag vil jeg meddele præsidenten, at jeg og regeringen træder tilbage, siger han.

Fredag sagde premierministeren, at han ville forsøge at ændre i regeringens sammensætning, efter at hans partis koalitionspartner afviste et forslag om at skifte ud på ministerposterne.