Oversvømmelser i Norge ser ud til at have toppet de fleste steder

- I Drammensvassdraget og Hønefoss håber og tror vi nu, at toppen er nået, i Tyrifjorden under Hønefoss er der stadig en del stigning, men vi håber, den også når toppen inden for kort tid, siger vandløbs- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund til NRK.

Det betyder dog ikke, at faren er drevet over. Der vil dog fortsat være høj vandstand de kommende dage, så folk bør holde sig på afstand, lyder advarslen.

Det skyldes blandt andet, at jorden ændrer sig, når vandet trækker sig tilbage.

I Sverige har kraftig regn over natten og søndag formiddag ledt til 100 såkaldte oversvømmelsesalarmer i amtet Örebro, som ligger mellem Oslo og Stockholm. Det skriver TT.

Her har store mængder af vand medført, at redningsberedskab i løbet af natten og morgenen har måttet rykke ud til cirka 100 oversvømmede ejendomme. Også flere veje i området er oversvømmet, lyder det.