Rusland beskylder Ukraine for endnu et fejlslagent droneangreb

Det sker med jævne mellemrum, at Rusland beskylder Ukraine for at sende droner inde over russisk territorium.

Så sent som natten til lørdag forlød det, at Ukraine havde forsøgt at angribe Krim-halvøen med 20 droner. Alle droner blev dog enten skudt ned eller ”neutraliseret” ved hjælp af elektronisk udstyr.

Krim-halvøen blev annekteret af Rusland, efter at landet indtog den ukrainske halvø i 2014.

Det er ikke kun Ukraine, der anklages for ganske ofte at ty til droneteknologien for at ramme mål på fjendens territorium. Beskyldningerne går også den anden vej.

Flere gange er droner blevet skudt ned i og omkring den ukrainske hovedstad, Kyiv. Også Odesa-regionen og havnebyen Odesa ved Sortehavet har ifølge Ukraine været mål for russiske droneangreb flere gange.