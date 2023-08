Seks døde efter migrantbåd på vej til Storbritannien er kæntret

Siden 2018 har over 100.000 migranter krydset Den Engelske Kanal for at nå Storbritannien. Det viste tal fra den britiske regering tidligere denne uge.

Alene i år har tæt på 16.000 migranter krydset kanalen.

De franske myndigheder har optrappet antallet af patruljer og afskrækkende foranstaltninger i området.

Det er sket, efter at regeringen i Storbritannien i marts besluttede at sende flere hundrede millioner euro til Frankrig årligt for at understøtte indsatsen.

Sidste år døde fem migranter i forsøget på at krydse Den Engelske Kanal, mens fire personer blev meldt savnet.