Tysk dreng har fundet 1800 år gammel romersk sølvmønt i Bremen

Hun påpegede, at hun kun har kendskab til to andre lignende fund gjort i Bremen, og at mønten i øvrigt er fundet uden for det område, som for 1800 år siden udgjorde Romerriget.

Uta Halle gætter på, at mønten enten var blevet brugt ved handel med romerne, at den tilhørte en romersk lejesoldat, eller at den var en form for souvenir, som en rejsende havde bragt med sig hjem fra Romerriget.

Det er foreløbig uvist, hvad der skal ske med mønten.

Ifølge Uta Halle er det noget, som skal drøftes med Bjarnes familie.

Selv vil statsarkæologen gerne have den romerske artefakt udstillet på Bremens Statsmuseum for Kunst og Kulturhistorie. Og den idé er den niårige finder ikke helt skeptisk overfor.