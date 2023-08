Afsporet tog har lukket verdens længste jernbanetunnel

Den forbinder den tysktalende del af Schweiz med den italiensktalende Ticino-region og udgør en vigtig del af ruten mellem Tyskland i nord og Italien i syd.

Nedlukningen kommer på et særdeles ubelejligt tidspunkt, siger Schweiziske Jernbaners infrastrukturdirektør, Rudolf Büchi, eftersom at byen Zürich i denne weekend har indbudt gæster til den årlige byfest, hvor der ventes en million besøgende.

Det var 23 af vognene på et 32 vogne langt godstog, som torsdag kørte af sporet i tunnelen.

Ingen kom til skade i forbindelse med afsporingen, men det er stadig en stor opgave for teknikere, som ifølge mediet Bloomberg siger, at selv en enkelt togvogn tager flere timers arbejde at få tilbage på sporet.