Ny coronavariant med tilnavnet Eris er landet i Sverige

Ifølge WHO blev der fra 10. juli til 6. august registreret halvanden million nye coronatilfælde. Det var 80 procent mere end de foregående 28 dage.

Eris er lige nu mest udbredt i Kina og USA. WHO udelukker dog ikke, at varianten globalt kan blive den dominerende i løbet af efteråret og vinteren.

- Det er derfor, at WHO holder ekstra øje med Eris, siger den kommende svenske statsepidemiolog, Magnus Gisslén.

- Men vi har ikke nogen grund til at tro, at det er en mere alvorlig variant.

WHO siger, at Eris udgør en ”lav” risiko for den globale folkesundhed.

Alligevel minder WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus om, at ”der stadig er en risiko for, at en farligere variant dukker op og forårsager en pludselig stigning i antallet af smittede og døde”. Det skriver AFP.