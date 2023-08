Dansker i Norge: Hotel for evakuerede trues af oversvømmelse

- Min søn går på en videregående uddannelse i Fagenes, og en af hans venners hus er blevet slugt af jordskreddet. Så de var heldige, at de ikke var hjemme.

Fredag morgen ser vejret i området ud til at blive solskin uden regn. Men det betyder ikke, at Erik Holtemann Jacobsens bekymring er forduftet.

- Problemet er jo, at vandstanden stadig stiger. Det er et problem, for de (myndighederne, red.) påstår, at det kan vare helt til søndag eller mandag. Bare fra onsdag til torsdag steg den 66 centimeter, og vi har store vandmasser, der kommer ned fra alle fjeldene omkring byen.