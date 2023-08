Nye evakueringer indledt ved Drammen torsdag

Den lokale borgmester i Øvre Eiker kommune, Knut Kvale, bekræfter overfor TV 2, at omkring 80 husstande evakueres i området gamle Hokksund, da der er frygt for, at oversvømmelserne vil beskadige dæmningen Hellefoss.

- Vi frygter lækager i dæmningen og eventuelle skader på den, pointerer borgmesteren over for avisen.

Drammens Tidende skriver, at kommunen og Røde Kors går fra hus til hus for at kontakte alle beboere.

I alt har op mod 4000 personer måttet forlade deres hjem på grund af oversvømmelser og jordskred fra stormen ”Hans”, skriver NRK ifølge det norske nyhedsbureau NTB.