Ansat i det tyske militær anholdt for at spionere for Rusland

Efterforskere fra Bundeskriminalamt, som er Tysklands føderale kriminalpoliti, har anholdt en ansat fra det tyske militærs indkøbsmyndighed.

Den anholdte er mistænkt for at spionere for Rusland og for at arbejde for en udenlandsk efterretningstjeneste.

Mandens lejlighed og arbejdsplads i det vestlige Tyskland er blevet gennemsøgt onsdag, siger den føderale anklager fra byen Karlsruhe.