Efter jordskred blev flere norske områder evakueret

Efter et jordskred ved byen Otta, der ligger op mod 300 kilometer nord for Oslo, blev 65 huse evakueret sent onsdag. Ifølge myndighederne skete skredet ved et bebygget område, og helikoptere og redningsmandskab blev sendt til stedet.

- Det er uvist, hvor omfattende skredet var. Vi håber, helikoptere kan give os et overblik over situationen, siger politiet til NTB.