11 døde i brand på fransk feriehjem for personer med handicap

Frankrigs premierminister Élisabeth Borne besøgte stedet onsdag efter tragedien. En brandmand fortalte Borne, at otte var blevet fundet og tre mere forventedes at blive fundet under ruinerne.

To velgørende organisationer, der tager sig af personer med indlæringshandicap, havde lejet hele feriehjemmet over sommeren.

Der befandt sig 28 personer i hjemmet, da branden brød ud. 17 af dem nåede at flygte, inden det var for sent.

- Nogle få af de personer, som sov på første sal, nåede at flygte. Men de fleste, som kom ud, var dem fra stueetagen, sagde oberstløjtnant Philippe Hauwiller, der stod i spidsen for redningsaktionerne.