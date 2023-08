Dele af en dæmning i Braskereidfoss i det sydlige Norge kollapsede onsdag og vand strømmer igennem, rapporterer avisen VG.

Myndighederne havde overvejet at foretage kontrollerede sprængninger, efter at vand trængte ind i et kraftværk. Men det er nu besluttet at afvente udviklingen.

Braskereidfoss ligger omkring 165 kilometer nord for Oslo.