Diarréudbrud på svensk bjerg skyldes norovirus

- Vi mener, at en stor del af smittespredningen kan tilskrives indirekte smitte mellem mennesker på midlertidige toiletter, skriver regionen i meddelelsen.

- Det kan dog ikke udelukkes, at vand taget fra vandløb og søer også kan være en smittekilde. At drikke vand taget direkte fra vandløb indebærer altid en vis risiko for at man påfører sig sygdomsfremkaldende virus, bakterier eller parasitter.

Udbruddet begyndte at florere sidste uge, og løbende er flere og flere blevet ramt af den smitsomme mavesygdom. Søndag måtte den populære vandrestation lukke frem til torsdag denne uge.