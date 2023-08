Rejseselskaber melder om genfunden rejselyst til Rhodos

- Rejselysten til Rhodos er tilbage i fuld flor. Det sælger lige så godt som inden skovbrandene. Vi er helt tilbage i normal gænge efter et par uger, hvor der selvfølgelig har været tøven grundet situationen dernede, siger kommerciel chef Jan Lockhart.

Begge rejseselskaber så efter skovbrandene, at priserne på rejser til Rhodos tog et fald som konsekvens af den lavere efterspørgsel.

For Sunweb vurderer den kommercielle chef, at det drejede sig om en et fald på 500-600 kroner per rejse.

- Vi har måtte regulere priserne lidt nedad for at stimulere rejselysten for Rhodos igen. Men det er næsten indhentet nu. I øjeblikket går priserne næsten kun en vej grundet det miserable vejr herhjemme, og det gælder også for Rhodos.