Tysk mand anklaget for at holde hustru i fangenskab løslades

Unavngivne kilder kunne fortælle, at kvinden formentlig var blevet udsat for tortur og havde brækkede knogler.

Men det har tilsyneladende ikke hold i virkeligheden. Lægeundersøgelser af kvinden, som er spansk-tysk, har ikke vist nogen tegn på voldtægt eller skader, siger anklageren.

Allerede mandag opstod der tvivl om kvindens forklaring, da læger heller ikke fandt nogen tegn på brækkede knogler, som der ellers var meldinger om.

Samtidig siger efterforskere i politiet nu, at kvindens forklaring er fyldt med ”uoverensstemmelser”.

Sagen har skiftet karakter fra at være en slags gyserhistorie til at snarere nok at være en sag om dårlige forhold under behandlingen af en syg person, siger anklager Glady.