17-årig dræbt ved ulykke i fransk forlystelsespark

To personer blev ofre for en ulykke i weekenden i en populær forlystelsespark i Cap d’Agde på den franske Middelhavskyst.

En ung mand på 17 år blev dræbt ved et uheld i en forlystelse, mens en 19-årig kvinde blev hårdt såret.

De to personer ramte under et bungy jump-fald på 60 meter forhindringer - muligvis på grund af kraftige vindstød.