Dansk turist kalder forhold klamme på diarré-ramt svensk bjerg

- Der var en kæmpe kø, så jeg bemærkede mange, der sprang den del over. Og jeg bemærkede, at mange også brugte den håndvask til at børste tænder.

- Da jeg så det, tænkte jeg bare ’ej nej nej, lad være med det’.

Karina Brock Wilhelm har vandret i området før.

Hun fortæller, at der normalt er bedre sanitære forhold på fjeldstationen med træk og slip-toiletter.

Men i vinter var der et stort stenskred, som ødelagde kloakeringen, og nu arbejder håndværkere på at udbedre det.

Stationen er blevet lukket fra søndag og frem til torsdag i næste uge.

- Vi bliver nødt til at få stoppet spredningen af infektionen på stationen og give de ansatte en chance for at få rengjort alle områder og få bragt nye toiletter op til området, lyder det i en udtalelse.