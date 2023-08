Slovenien rystet af det værste uvejr i over 30 år

- Uvejret har hærget to tredjedele af vort land, siger han.

Voldsomme regnskyl var lørdag aftagende, men Golob siger, at der er sket ødelæggelser for over en halv milliard euro (over 3,75 milliarder kroner).

Rednings- og oprydningsarbejde var i fuld gang lørdag, hvor vejrsituationen gradvist blev normaliseret.

Ekstreme regnskyl begyndte at falde torsdag i det centrale og nordlige Slovenien. Landsbyer blev afskåret fra omverdenen, og al trafik blev ramt af store forstyrrelser.

Mindst tre personer er omkommet under uvejret - en slovener og to hollandske statsborgere.