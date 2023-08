Missiler rammer flere byer - luftalarm lyder over hele Ukraine

Ifølge Sky News og The Guardian er også byen Zaporizjzja blevet ramt. Byen huser Europas største atomkraft.

Det vides endnu ikke, hvor tæt på atomkraftværket angrebene finder sted.

Missilangrebene finder sted, en dag efter at et russisk skib blev angrebet af en drone nær Krimbroen.

Ukraines sikkerhedstjeneste har taget ansvar for det angreb.

Tidligere på lørdagen udtalte Maria Zakharova, talsperson for det russiske forsvarsministerium, at Rusland ville komme med et modsvar på angrebet.