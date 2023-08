Rusland hævder at have stoppet drone fra USA

Ruslands forsvarsministerium siger, at det lørdag konfronterede en amerikansk drone for at ”forhindre en krænkelse af den russiske statsgrænse”.

Rusland siger ifølge AFP, at det var drone-modellen MQ-9 Reaper, som skulle tilhøre det amerikanske flyvevåben.

Ifølge russiske oplysninger foretog den amerikanske rekognosceringsdrone en U-vending væk fra området i Sortehavet, da det russiske fly nærmede sig.