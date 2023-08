Tysk by rydder gaden med sneplove efter voldsomt haglvejr

Den tyske by Reutlingen har været nødt til at tage sneplove i brug, efter at den fredag blev ramt af et omfattende hagl- og regnvejr.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne oplyser, at byen fredag eftermiddag oplevede en ”lokal storm med hagl og massiv regn”. Nogle steder malede haglene gaderne hvide og lagde sig i op til 30 centimeter høje dynger.