Russisk tankskib ramt af droneangreb i Kertj-strædet

Trafikken på Krim-broen, som forbinder den annekterede halvø med russisk fastland, blev standset i omkring tre timer, men er i de tidligere morgentimer lørdag blevet genoptaget, skriver det russiske vejdirektoratet på Telegram.

Angrebet sker, dagen efter at Ukraine sagde, at det havde udført et droneangreb på et russisk flådeskib ved flådebasen Novorossijsk i det sydlige Rusland.

Antallet af angreb i Sortehavet udført af både Rusland og Ukraine er steget, efter at den russiske regering i sidste måned forlod en aftale, der havde tilladt ukrainsk skibseksport af korn under konflikten.