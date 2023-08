Rusland anklager Ukraine for angreb på havneby

Sammenstød i Sortehavet er blevet mere almindelige, efter at Rusland i sidste måned nægtede at forlænge en kornaftale med Ukraine.

Aftalens formål var at sikre, at skibe med korn ikke blev angrebet.

Russiske droner og missiler har siden slået ned i adskillige ukrainske havnefaciliteter og kornterminaler ved Sortehavet.

Rusland har også hævdet, at ukrainske vanddroner har angrebet et af landets krigsskibe, der eskorterede et civilt fartøj.